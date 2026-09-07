Sheinbaum explica por qué se negó a recibir a manifestantes tras protesta en Colima

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que decidió no recibir a un grupo de manifestantes al término de su evento en Colima debido a que interrumpieron reiteradamente su discurso con un megáfono, conducta que consideró una falta de respeto.

La mandataria se refirió a lo ocurrido durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en la entidad, donde las protestas se prolongaron durante buena parte de su intervención.

“Siguieron con el megáfono en prácticamente todo el evento. Les dije que si no respetaban, íbamos a seguir hablando y no les haríamos caso. Consideré que si seguían hablando, entonces no los iba a atender al final”, explicó.

Sheinbaum sostuvo que la decisión de no recibir a los inconformes no significa que su gobierno vaya a impedir las manifestaciones y aseguró que se mantendrá el respeto a la libertad de expresión.

La Presidenta también rechazó que los gritos de “¡Fuera, fuera!” escuchados durante el acto estuvieran dirigidos hacia ella. Según su versión, las expresiones provenían de otros asistentes y tenían como destinataria a la mujer que utilizaba el megáfono.

Añadió que posteriormente esta persona fue identificada como alguien que anteriormente ha sido candidata a distintos cargos políticos, aunque no precisó su nombre ni las fuerzas políticas con las que habría participado.

Sheinbaum consideró además que lo sucedido no era un hecho aislado y acusó que posteriormente se tergiversó lo ocurrido durante el evento.

“Además, no es la primera vez. No se reprime, se respeta la libertad de expresión, pero es la tergiversación del evento”, señaló.

La mandataria insistió así en que no habrá represión contra quienes protesten durante sus actos públicos, aunque defendió su decisión de no dialogar al término del evento con quienes interrumpieron su mensaje.