Sheinbaum confirma detención de Simón Levy; fue liberado por nacionalidad, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la detención de Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, sostuvo que luego de ser presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, fue liberado, ya que resaltó que éste cuenta con una doble nacionalidad europea.

Cuestionada sobre el tema en la conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo presentó el documento enviado a México desde Portugal donde se informa sobre dicha detención.

“Se informa que el ciudadano Simón “N” fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el tribunal de apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención, él parece que tiene nacionalidad de algunos de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, indicó.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo explicó que Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión, derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en el año 2021 y 2022. En cuenta dichas denuncias, agregó que una fue interpuesta por un particular, tras una agresión, y detalló que la segunda denuncia tienen que ver con la violación ambiental, luego de la construcción de pisos.

“¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja que se llama, que la Interpol pues tiene activada de manera permanente. Entonces esta persona llega a Portugal y ahí es detenida, como lo señala ese documento, como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, digamos, tienen la liberación, y ahí tiene que seguir todos los procesos”, sostuvo.

La mandataria federal agregó que no hay persecución política en contra de Simón Levy y dijo que “No, no tiene nada que ver, es más, tiene que explicar a la Fiscalía por qué hasta ahora viene esta detención, pero sí hay una ficha roja. Personalmente yo no tenía conocimiento de que él tenía órdenes de aprehensión”.

Fuente: El Heraldo de México