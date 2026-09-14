Sheinbaum defiende educación pública y asegura que supera a la privada al ajustar resultados PISA

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los estudiantes de escuelas públicas de México obtienen mejores resultados en la prueba PISA que los alumnos de instituciones privadas cuando se toma en cuenta el nivel socioeconómico de quienes participan en la evaluación.

La mandataria utilizó este argumento para defender el desempeño de la educación pública y sostuvo que las evaluaciones internacionales contienen datos favorables para el sistema educativo mexicano que, a su consideración, reciben poca atención.

Sheinbaum se refirió al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), aplicado en países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y señaló que sus resultados deben analizarse considerando las condiciones económicas y sociales de los alumnos.

De acuerdo con la Presidenta, cuando se incorpora este factor al análisis, los estudiantes de planteles públicos mexicanos presentan un desempeño superior al de quienes estudian en escuelas privadas.

Sheinbaum sostuvo que este tipo de información permite identificar fortalezas de la educación pública que no necesariamente quedan reflejadas cuando la comparación se limita a las calificaciones generales obtenidas en la evaluación.

La mandataria reiteró, sin embargo, sus cuestionamientos sobre la metodología y la manera en que se aplica PISA, aunque reconoció que el propio estudio ofrece elementos que, desde su perspectiva, favorecen al sistema educativo mexicano.

“La prueba PISA, además de que sostengo que no estamos de acuerdo con cómo se aplica, inclusive dentro de la prueba PISA reconocen fortalezas en la educación en México que no se reconocen en otros países”, expresó.

La Presidenta planteó que las evaluaciones internacionales no deberían interpretarse únicamente a partir de los resultados generales, sino incorporar las diferencias socioeconómicas existentes entre los estudiantes y las características particulares de los sistemas educativos.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre el desempeño de México en las evaluaciones internacionales y los factores que deben considerarse para comparar los resultados académicos entre estudiantes y países.

Sheinbaum insistió en que el contexto socioeconómico es una variable relevante para evaluar el desempeño de los alumnos y sostuvo que, bajo ese criterio, la educación pública mexicana presenta resultados que deben ser considerados al analizar la situación educativa del país.