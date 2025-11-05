Sheinbaum denuncia a hombre que la acosó en CDMX; “nadie puede vulnerar nuestro espacio”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes de México”, dijo Claudia Sheinbaum al revelar que denunció penalmente al hombre que la acosó en una salida de Palacio Nacional.

“Presenté una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México”, apuntó en su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 5 de noviembre.

Sheinbaum denunció a su acosador ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dado que en la capital del país este acto sí es considerado un delito, y agregó que el sujeto, quien estaba alcoholizado, siguió acosando a más mujeres en la zona.

La presidenta agregó que pedirá a Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, una revisión para ver en qué estados el acoso está tipificado como delito, y se hará una campaña contra agresiones a las mujeres.

Sheinbaum aclaró que a pesar del episodio de acoso, no reforzará a su equipo de seguridad que la acompaña en sus recorridos.

“Si el secretario de Seguridad me dice ‘oigan, hay una alerta contra usted’, entonces bueno, habrá que ver si se refuerza en algún lugar. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía. Entonces mientras esto no ocurra, nosotros seguiremos caminando cerca de la gente”, remarcó.

La presidenta de México justificó salir a pie para ir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a que si hacía el trayecto en automóvil, oba a llegar más tarde.

“En el momento yo estaba hablando con otras personas. No me doy cuenta de inmediato, llega Juan José (coordinador de la Ayudantía), lo mueven y hasta después que veo los videos es que me doy cuenta de qué ocurrió”, declaró.

En el video difundido en redes sociales se ve al sujeto acercarse a Sheinbaum por la espalda mientras la presidenta saludaba a otras personas. Después se acerca, besa a la mandataria y alcanza a tocarle el pecho.

Fuente: El Financiero