Sheinbaum explica salida de Marx Arriaga de la SEP: ‘Libros de texto no son patrimonio de una persona’

CIUDAD DE MÉXICO.- “Los libros de texto gratuitos no son patrimonio de una persona”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a la polémica generada por la separación de Marx Arriaga como titular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la salida de Arriaga —quien fue uno de los principales impulsores de la transformación de los libros de texto en el sexenio anterior bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana— y sobre su negativa a abandonar su oficina en la sede de la dependencia.

Sheinbaum reconoció el trabajo realizado por el exfuncionario en la renovación de los materiales educativos y reveló que se le ofrecieron alternativas, entre ellas encabezar un consulado en el exterior. “Valoramos mucho su trabajo”, expresó.

No obstante, explicó que surgieron diferencias en torno a la actualización de los contenidos. En particular, señaló que su administración busca incorporar de manera más amplia el papel de las mujeres en la historia y en la construcción del país, propuesta con la que Arriaga no coincidía.

“La mayor parte de los libros tienen a los héroes pero no a las heroínas. Marx no estaba de acuerdo en que hubiera una modificación a los libros, ahí hubo un primer desencuentro”, detalló. Añadió que, frente a esa situación, se le plantearon distintas opciones para continuar colaborando desde otro espacio.

La presidenta subrayó que, aunque la Nueva Escuela Mexicana se mantiene como eje del modelo educativo, este debe perfeccionarse y actualizarse constantemente. En ese sentido, recalcó que los materiales escolares no pertenecen a una sola persona ni pueden considerarse inamovibles.

“El movimiento de transformación es muy grande y siempre debe irse mejorando, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero siempre mejorando”, sostuvo.

Sheinbaum también manifestó su desacuerdo con la forma en que se notificó a Arriaga su separación del cargo; sin embargo, insistió en que la situación debe resolverse mediante el diálogo. Indicó además que el exfuncionario tiene el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes si así lo considera.

Con estas declaraciones, la mandataria buscó enviar un mensaje de continuidad en el proyecto educativo federal, al tiempo que defendió la facultad del Ejecutivo para ajustar y fortalecer los contenidos de los libros de texto gratuitos.