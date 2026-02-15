Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, obtiene asilo en Reino Unido; libra extradición

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, no será extraditada a México luego de que la justicia del Reino Unido le concediera asilo. Con esta resolución, queda sin efecto el proceso para que enfrentara en territorio mexicano una acusación por presunto fraude por 112 millones de pesos durante su gestión al frente del DIF de Veracruz.

Duarte, exmandatario veracruzano, permanece preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México por diversos delitos relacionados con corrupción.

Argumentos de la defensa

De acuerdo con fuentes consultadas, la defensa de Macías Tubilla interpuso diversos recursos legales para frenar su traslado, bajo el argumento de que el proceso en su contra estaba viciado. Entre los señalamientos expuestos se incluyó que el delito habría prescrito y que no fue notificada formalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores al momento de gestionarse la solicitud de extradición.

Asimismo, su equipo jurídico sostuvo que la acusación se sustentaba principalmente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud durante el gobierno de Duarte, quien presuntamente habría declarado bajo tortura.

Un proceso judicial prolongado

El caso tuvo múltiples episodios judiciales tanto en México como en Reino Unido. En mayo de 2018, un juez del fuero común libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude específico, al considerar que durante su gestión en el DIF estatal se habrían desviado recursos públicos a empresas inexistentes.

En octubre de 2019 fue detenida en Londres. Posteriormente obtuvo la libertad condicional tras el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas y enfrentó el proceso en esa condición.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster avaló su extradición a México. Sin embargo, la defensa promovió recursos adicionales que frenaron el procedimiento. Aunque inicialmente perdió una impugnación contra la extradición, la entrega quedó suspendida tras la presentación de un recurso independiente al proceso principal.

Autoridades mexicanas señalaron que el gobierno británico no notificó de manera detallada la existencia de ese recurso sino hasta agosto del año pasado, lo que prolongó la incertidumbre en torno al caso.

Litigios en México

De forma paralela, en diciembre de 2022, el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó un amparo solicitado por Macías Tubilla, confirmando que la orden de aprehensión en su contra seguía vigente. En ese momento, la Fiscalía General de la República continuaba con las gestiones para concretar su extradición.

Asilo frena la entrega

Finalmente, autoridades del gabinete de seguridad confirmaron que la justicia británica resolvió concederle asilo, lo que bloquea su entrega a México. Mientras se mantenga vigente esta protección internacional, el proceso de extradición permanecerá suspendido.

Con esta decisión, el caso entra en una nueva etapa, marcada por la imposibilidad legal de que Macías Tubilla enfrente en México las acusaciones que pesan en su contra, al menos mientras conserve el estatus de asilada en Reino Unido.