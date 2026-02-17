Sheinbaum niega traición a AMLO por salida de Marx Arriaga de la SEP

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la remoción de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) represente una traición al expresidente Andrés Manuel López Obrador o al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que ningún funcionario puede asumir como propio un espacio público ni considerarse dueño del movimiento. “Nadie tiene la pureza del movimiento”, afirmó.

Ante cuestionamientos sobre la polémica en la SEP, Sheinbaum insistió en que los libros de texto gratuitos —cuya elaboración fue encabezada por Arriaga— no serán modificados en su esencia, sino únicamente enriquecidos con nuevos contenidos, como una mayor inclusión de la participación de las mujeres en la historia de México.

Reiteró su reconocimiento al trabajo del exfuncionario, pero sostuvo que la decisión de separarlo del cargo responde a la necesidad de fortalecer los materiales educativos. “Todos respetamos a todos, pero hemos tomado una decisión porque sí creemos que hay que enriquecer los libros de texto. Y no se puede uno negar a que no puede modificarse ni una letra”, expresó.

La presidenta enfatizó que el debate y la crítica son parte del movimiento de transformación y no deben interpretarse como actos de deslealtad. “Nadie está traicionando al movimiento, a López Obrador. Esa no es la discusión; hay que continuar y seguir avanzando”, puntualizó.

Asimismo, destacó el perfil de la nueva titular de Materiales Educativos, Nadia López García, a quien describió como una mujer preparada, de origen indígena, cuyo nombramiento —aseguró— contó con respaldo tras consultar su trayectoria.

Sheinbaum aclaró que no se trata de rehacer los libros ni de abandonar el modelo de la Nueva Escuela Mexicana. “Los libros están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo. Todo se puede enriquecer, pero la base no va a cambiar”, señaló.

Finalmente, llamó a no personalizar el debate y sostuvo que dentro del movimiento todos son importantes y pueden aportar desde distintos espacios del servicio público.