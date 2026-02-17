Madres buscadores protestan por amparos a funcionarios negligentes en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.– Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo se manifestaron frente a los juzgados federales para exigir que no se concedan amparos a funcionarios señalados por presunta negligencia en el caso de Francisca Mariner, cuyo cuerpo permaneció casi cinco años en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificado.

Ariadne Song, abogada de la familia, informó que Rosa María Hernández, ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición, promovió un amparo para evitar ser detenida por presuntas omisiones en la investigación; sin embargo, el recurso le fue negado.

En tanto, Marybel Mondragón, ex integrante de la misma fiscalía, y Luis Fernando Ávila, fiscal de homicidios, también solicitaron amparos por los mismos señalamientos y están en espera de la resolución judicial.

La defensa sostuvo que las exfuncionarias fueron omisas al no realizar diligencias oportunas para localizar a Francisca Mariner tras su desaparición ni impulsar su identificación, lo que derivó en que el cuerpo permaneciera cuatro años y 11 meses en el Semefo en calidad de desconocido, mientras su madre, María Patrón Pat, la buscaba.

En el caso de Luis Fernando Ávila, señalaron que no reportó ni investigó adecuadamente los restos que fueron localizados 20 días después de la desaparición.

María Patrón relató que acudió al forense y reconoció el cuerpo de su hija por su dentadura; no obstante, las primeras pruebas de ADN —realizadas a ella y a otra de sus hijas— no coincidieron debido a errores en los datos recabados por las autoridades.

Fue hasta que exigió que las pruebas se practicaran a su nieta, hija de Francisca, cuando se obtuvo una coincidencia positiva que confirmó que el cuerpo resguardado durante casi cinco años en el Semefo correspondía a su hija.