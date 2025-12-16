Sheinbaum perfila reforma electoral: eliminar plurinominales y OPLE

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa de reforma electoral que prepara su gobierno y que se prevé presentar a mediados de enero de 2026 deberá contemplar como puntos fundamentales la eliminación de las listas de legisladores plurinominales, la reducción de los recursos públicos destinados a los procesos electorales y la eventual desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, se reunirá en los próximos días, una vez concluidos los foros de consulta en los que se recibieron propuestas de la ciudadanía.

En referencia a la iniciativa de reforma electoral promovida por el colectivo Salvemos la Democracia, encabezado por el empresario Claudio X. González, Sheinbaum señaló que tienen derecho a recabar firmas y presentar una propuesta, aunque aclaró que aún no ha revisado el contenido del documento.

Sheinbaum subrayó que, desde su perspectiva, uno de los aspectos centrales de la reforma debe ser la eliminación de las listas plurinominales, al considerar que actualmente estos cargos son definidos por las cúpulas partidistas y no por la participación directa de la ciudadanía.

“Lo que para mí es fundamental en la reforma es eliminar las listas de plurinominales, que en realidad las eligen las cúpulas de los partidos. Aunque en Morena son por tómbola, se eligen sin la participación directa de la gente”, expresó.

Asimismo, señaló la necesidad de revisar el monto de los recursos públicos que se destinan a las elecciones, así como valorar si es indispensable mantener tantos esquemas organizativos, como los OPLE, en el sistema electoral del país.

La presidenta enfatizó que para acceder a una diputación, ya sea local o federal, es necesario ganar el respaldo ciudadano en las urnas mediante procesos “honestos, transparentes, limpios, universales, secretos y directos”.

En otro tema, Sheinbaum criticó a integrantes de la organización Somos México, como Edmundo Jacobo, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, al señalar que anteriormente respaldaban al “PRIAN” y que, al no sentirse ahora representados, buscan conformar un nuevo partido político.

Indicó que, si el Instituto Nacional Electoral (INE) lo autoriza, dicha organización podría participar en la elección de 2027. Recordó que, conforme a la legislación vigente, los grupos que buscan convertirse en partidos deben cumplir con un número determinado de asambleas y afiliados, participar solos en una elección y obtener al menos el 3 por ciento de la votación para conservar el registro.

Finalmente, la mandataria planteó la posibilidad de revisar la norma que obliga a las organizaciones a esperar seis años para solicitar su registro como partido político, al señalar que podría analizarse una eventual flexibilización de ese requisito.