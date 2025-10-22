Sheinbaum promete: “No habrá nuevos impuestos, solo mejor cobro”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Ley de Ingresos actualmente en discusión en el Senado de la República no contempla nuevos impuestos para los contribuyentes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que únicamente se eliminará la deducción fiscal que los bancos realizaban por los pagos del Fobaproa, lo que calificó como una medida de justicia tributaria.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo central del paquete económico no es incrementar la carga fiscal, sino mejorar la recaudación mediante el combate a la corrupción y la evasión, con lo cual el gobierno estima captar hasta 400 mil millones de pesos adicionales.

En cuanto al aumento al impuesto a las bebidas azucaradas, la presidenta aclaró que su propósito no es recaudatorio, sino disuasivo, al buscar reducir su consumo entre la población.

“Si alguien toma 30 refrescos al mes, con que tome 29 ya se ahorra ese impuesto”, ironizó.

Sin embargo, Sheinbaum no se refirió al nuevo gravamen del 8% a los videojuegos violentos, aprobado recientemente por los legisladores.

La mandataria reiteró que su gobierno no planea crear nuevos impuestos, sino reforzar los mecanismos de control y fiscalización, especialmente en las aduanas, donde se instalan nuevos equipos de rayos X para fortalecer la verificación de mercancías e inhibir la evasión.

“Se trata de cobrar mejor, no de cobrar más”, subrayó.