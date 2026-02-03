Sheinbaum respalda a Adán Augusto y niega indagatorias en su contra

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el senador Adán Augusto López Hernández no tiene ninguna denuncia en su contra ni en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ni en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de su reciente renuncia como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el excoordinador había sido exonerado de los señalamientos difundidos en distintos medios de comunicación. Al respecto, sostuvo que no existen denuncias ni investigaciones formales en su contra e hizo un llamado a que, en caso de existir acusaciones, estas se presenten por la vía legal correspondiente.

“¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas. Que yo sepa, y en todo caso que lo diga la Fiscalía, si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y va a ayudar en el territorio”, señaló la mandataria federal.

Sheinbaum explicó que la decisión de López Hernández fue comunicada previamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y que posteriormente, el domingo 1 de febrero, el senador determinó dejar la coordinación de Morena en la Cámara alta para incorporarse a labores de organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Tras su salida, Ignacio Mier asumió la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

La presidenta subrayó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno únicamente investiga asuntos relacionados con el gobierno federal y reiteró que no existe ninguna denuncia contra el senador. “No tiene la secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, que la presente, pero no existe”, puntualizó.