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CHINA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revisaron los avances de las conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante una reunión de unos 20 minutos en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Al término del encuentro, Sheinbaum informó que acordaron volver a reunirse en Mar-a-Lago durante la cumbre del G20, programada para el 14 y 15 de diciembre en Miami.

En un enlace con la conferencia matutina desde China, la mandataria explicó que la conversación se centró en los asuntos comerciales y en el progreso de las gestiones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido con el equipo de Trump. Calificó el encuentro de cordial y afirmó que las conversaciones van avanzadas, aunque no detalló qué puntos del tratado se discutieron.

Sheinbaum dio a conocer la reunión en su cuenta de X, donde publicó una fotografía frente a Trump y escribió: «Seguimos avanzando en la agenda común». En la imagen también aparecen Ebrard y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quienes acompañaron a la presidenta durante la cita.

Por parte de Estados Unidos participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, y el representante comercial, Jamieson Greer, encargado de las negociaciones estadounidenses sobre la continuidad del T-MEC. Ebrard describió el trato de Trump hacia Sheinbaum como afectuoso y respetuoso.

Antes del encuentro, la presidenta había dicho desde Shenzhen que no preveía una reunión bilateral con Trump al margen de APEC y que veía más probable conversar con él durante el G20. Tras la cita en China, confirmó que ese foro será la ocasión para su próximo encuentro.