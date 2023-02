Sujeto asesinó a machetazos a la abuela de su expareja tras fuerte discusión

Comparte esta Noticia

PUEBLA.- Un hombre fue vinculado a proceso luego de asesinar cruelmente, a machetazos, a una adulta mayor, quien aparentemente era la abuelita de su ex novia y estaba al cuidado de sus hijos. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, en Puebla. Autoridades locales detallaron que la víctima era una mujer de 70 años de edad, mientras que el agresor fue identificado como Isaí “N”, de 20 años.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el feminicida acudió al domicilio de su ex novia, ubicado en la calle Xochimitlán, bajo el efecto de sustancias tóxicas. Al ingresar al domicilio, el agresor descubrió que su ex pareja no se encontraba ahí, por lo que discutió fuertemente con la adulta mayor, quien estaba cuidando a los hijos de ambos. Rápidamente la violencia escaló y el sujeto comenzó a agredir físicamente a la adulta mayor.

Luego de unos minutos de discusión, el feminicida tomó un machete que se encontraba dentro de la casa y asesinó, sin piedad, a la abuelita de su ex pareja. Luego del crimen el hombre no trató de huir y permaneció en el lugar de los hechos, según las autoridades, su estado de intoxicación no le permitió percatarse de lo que había hecho. Mientras tanto, vecinos de la víctima alertaron a la policía sobre lo que estaba sucediendo dentro de la casa.

Cuando las autoridades ingresaron al domicilio encontraron el cuerpo herido de la mujer, por lo que solicitaron el apoyo de equipos de emergencia y paramédicos, quienes al llegar al lugar constataron que la adulta mayor ya no contaba con signos vitales. Por su parte, el feminicida quedó bajo arresto por el delito contra la abuela de su ex pareja. Cabe mencionar que vecinos de la zona trataron de linchar al agresor, pero el hombre fue rescatado por los uniformados y se presentó ante el Ministerio Público.

La tarde de este jueves, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que ya fue vinculado a proceso Isaí “N”, acusado por el homicidio de la abuelita de su ex pareja. El juez que lleva el caso otorgó prisión preventiva contra el hombre debido a que es el principal responsable del feminicidio de la adulta mayor, quien perdió la vida luego de ser brutalmente atacada con un machete.

Fuente: El Heraldo de México