Supera Playa del Carmen meta de vacunación antirrábica con más de 10 mil dosis aplicadas

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PLAYA DEL CARMEN.- En un esfuerzo contundente por salvaguardar la salud pública y fomentar el bienestar animal, la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza, encabezó el cierre de la jornada intensiva de vacunación antirrábica en representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado. El evento, realizado en el domo de la colonia Misión de las Flores, marcó la culminación de una semana de intensa actividad en favor de las mascotas de la ciudad.

Durante el acto protocolario, la funcionaria estatal resaltó la nutrida participación ciudadana y el compromiso de la administración local con la prevención de zoonosis. Al detallar los logros de la brigada, Mendoza subrayó el impacto positivo de la campaña en la comunidad. “Estamos muy contentos porque terminamos esta jornada semanal que tenemos de vacunación. Estamos contentos porque aplicamos más de 10,000 vacunas en cinco puntos durante toda la semana”, expresó ante los asistentes.

La campaña de vacunación antirrábica 2026, que se desarrolló del domingo 22 al domingo 29 de marzo, fue el resultado de una estrecha coordinación entre autoridades estatales y diversos organismos públicos. Estas acciones se integran de manera estratégica con los servicios que ofrece el Centro de Atención Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ), donde la aplicación de la vacuna se mantiene de forma permanente y gratuita para la población que así lo solicite mediante cita previa.

Asimismo, la secretaria Kandy Mendoza hizo hincapié en que este tipo de operativos no se limitarán a eventos masivos, sino que se mantendrán vigentes a través de módulos itinerantes y dentro de las jornadas del programa municipal “Chambamanía”. “Recuerden que vamos a seguir con las brigadas de rescate animal. Gracias por el apoyo. Gracias porque siempre son responsables como playenses con el bienestar animal”, añadió, destacando la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

Finalmente, se informó que para el éxito de esta jornada fue necesaria la movilización diaria de un equipo especializado de aproximadamente 30 personas, compuesto por médicos veterinarios, personal de inspección y equipo administrativo. Aunque en esta ocasión la campaña se centró exclusivamente en la inmunización antirrábica sin incluir esterilizaciones, las autoridades reafirmaron que la salud de los animales de compañía seguirá siendo un eje prioritario en las políticas públicas de la actual administración.