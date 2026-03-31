Ieqroo ordena borrado de bardas a Eugenio Segura y Marybel Villegas por promoción indebida

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- En una decisión que desnuda un doble racero de la autoridad electoral, pero sienta precedente para varios políticos en la misma condición, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ordenó el borrado de bardas donde se promociona a la diputada federal Marybel Villegas Canché y al senador Eugenio Segura Vázquez en diversas ciudades del estado.

Son 22 bardas de Marybel Villegas Canché y 71 bardas de Eugenio “Gino” Segura Vázquez las que el Ieqroo ordenó borrar en un plazo de 72 horas contados desde la notificación de las medidas cautelares, que fueron dictadas dentro de sendos expedientes de queja enderezados contra ambos por propaganda ilegal con promoción personalizada, uso ilegal de recursos públicos y actos anticipados de precampaña.

La primera medida cautelar fue emitida el 20 de marzo contra la diputada federal Marybel Villegas Canché, denunciada por propaganda ilegal con promoción personalizada y difusión extemporánea de su informe de actividades.

Las 22 bardas que debe borrar están en Cancún (14), Chetumal (7) y Felipe Carrillo Puerto (1), además de que antes de la emisión de la medida cautelar la diputada federal informó al Ieqroo que había borrado otras cinco bardas.

La segunda medida cautelar fue emitida el 26 de marzo, a partir de una queja contra el senador Gino Segura por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña.

Las 71 bardas que le ordenaron borrar al senador se encuentran en Playa del Carmen y Cancún, 15 en la primera ciudad y 56 en la segunda.

Pero el Ieqroo no fue parejo en cuanto a quién debe retirar las bardas, sino que aplicó un doble racero a favor del senador Gino Segura, pues mientras ordenó que Marybel Villegas directamente se encargue de retirar las que le señaló, en el caso de las bardas de Segura Vázquez la Comisión de Quejas y Denuncias dirigió la petición a los ayuntamientos de Playa del Carmen y de Benito Juárez.

Asi pues, el Ieqroo suavizó la medida cautelar para Gino Segura, pues no le ordena directamente a él retirar sus bardas, sino se pidió al ayuntamiento de Playa del Carmen que borre las 49 ubicadas en su cabecera municipal y al ayuntamiento de Benito Juárez que limpie las 71 localizadas en Cancún, como “apoyo y colaboración interinstitucional” y “en la medida de sus posibilidades”, así que se usarán recursos públicos para borrar las bardas del senador.

La ayuda del Ieqroo al senador Gino Segura

Para ayudar al senador a borrar sus bardas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo alegó que Eugenio Segura presentó un escrito de deslinde después de que se le notificó la queja, donde niega ser responsable de la pinta de paredes y bardas en diversos puntos del estado.

A partir del escrito, dicha comisión consideró que “no se tiene, ni de forma indiciaria, la autoría de la pinta de las bardas” y pidió la colaboración de los ayuntamientos para la tarea de borrarlas, a pesar de que también consideró que el contenido de las bardas podría resultar en “una promoción personalizada” en beneficio del senador.

De que hay doble racero en el Ieqroo lo demuestra que Marybel Villegas Canché presentó un escrito de deslinde semejante, señalando que no ha contratado ni mandado pintar bardas, pero la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que debido al contenido y las características de las bardas recibe un beneficio de su figura pública ante la ciudadanía y le ordenó a ella encargarse directamente de su borrado.

Que en el Ieqroo se busque ayudar al senador Eugenio Segura es lo menos que se podía esperar, pues, como ya lo había advertido el Diario CAMBIO 22, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Julio Asrael González Carrillo, fue su empleado cuando fue secretario de Finanzas y Planeación, ya que desde noviembre del 2022 González Carrillo fue asesor del Oficial Mayor del gobierno del estado, José Adrián Díaz Villanueva, cargo que dejó hasta que fue nombrado consejero electoral a finales del 2025.

Además de Julio Asrael González Carrillo, integran la Comisión de Quejas y Denuncias las consejeras electorales Maisie Lorena Contreras Briceño y Patricia del Rocío Cortés Pastrana, esta también recién llegada.

Con la petición a los ayuntamientos y no al senador el Ieqroo también libró a Gino Segura de una eventual sanción por incumplir la medida cautelar, que podría ser amonestación o multa, según las medidas de apremio procedentes, además de que los ayuntamientos podrán alegar que sus posibilidades no dan para borrar todas las bardas.

En cambio, Marybel Villegas si podría ser sujeta a las sanciones previstas para el caso de no cumplir la medida cautelar, porque la orden se la dieron directamente a ella.

Precedente, sólo para retirar bardas

A pesar de esta parcialidad, el Ieqroo sentó un precedente para el proceso electoral próximo del 2027, porque así como la diputada federal y el senador otros varios políticos, principalmente de Morena y el PVEM, tienen pintadas bardas en diversas ciudades del estado, pero principalmente en Cancún.

El precedente sentado es que, de ser denunciadas sus bardas ante el Ieqroo, la autoridad electoral también tendrá que ordenar que sean borradas, aunque quiera “ayudar” a alguno de sus favoritos para que los ayuntamientos, con uso de recursos públicos, las despinten en lugar de ellos.

Lo que si no significan estas medidas cautelares es que la diputada federal, el senador o cualquier otro político que sea denunciado vayan a ser sancionados finalmente por promoción personalizada o actos anticipados de precampaña, porque la legislación es muy laxa y con sólo deslindarse de palabra de las bardas las autoridades electorales dan por cierto que no son responsables de ellas.

Así sucedió en el proceso electoral del 2024, cuando la presidenta municipal de Benito Juárez y aspirante a su reelección, Ana Patricia Peralta de la Peña, recibió la orden cautelar de retirar varias bardas que promocionaban su nombre, pero en la resolución final de la queja se dijo que ella no era responsable, porque presentó un escrito para deslindarse de haber ordenado pintarlas.