Suspende la SEP clases en escuelas de Jalisco y Aguascalientes por sarampión

Comparte esta Noticia

GUADALAJARA.– La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases presenciales en escuelas de dos entidades del país como medida preventiva ante un brote de sarampión que representa un riesgo para la comunidad escolar.

La dependencia precisó que la suspensión no es generalizada, sino focalizada únicamente en los planteles donde se han confirmado casos de la enfermedad. En estas escuelas, las actividades académicas continuarán de manera temporal bajo modalidades a distancia, mientras se refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

En Jalisco, la Secretaría de Educación estatal informó que al menos 15 escuelas de nivel básico suspendieron clases presenciales tras detectarse casos confirmados de sarampión. Los planteles se ubican en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco El Alto, entre otros.

Las autoridades educativas señalaron que la medida busca prevenir la propagación del virus, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa, y que el regreso a las aulas dependerá de la evolución del brote. Asimismo, exhortaron a madres, padres y tutores a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar la difusión de información no verificada.

En Aguascalientes, también se determinó la suspensión de clases presenciales en escuelas de educación básica, primaria y secundaria donde se confirmaron contagios. La SEP indicó que no hay una fecha definida para la reanudación de actividades presenciales, ya que la decisión estará sujeta al control del brote y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Durante el periodo de suspensión, se reforzarán las medidas sanitarias y la supervisión epidemiológica en las comunidades escolares afectadas, en coordinación con los servicios de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el sarampión es una enfermedad vírica extremadamente contagiosa, que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños no vacunados. Entre los síntomas más comunes se encuentran escurrimiento nasal, tos persistente, ojos enrojecidos y llorosos, manchas blancas en el interior de las mejillas y erupciones cutáneas que aparecen entre siete y 18 días después del contagio.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención e hicieron un llamado a verificar que niñas, niños, adolescentes y adultos cuenten con el esquema completo de la vacuna triple o doble viral, especialmente en personas de entre seis meses y 49 años que no tengan su protección completa.