¡Tengan cuidado! Advierten de banda de ladronas asaltando en Cinépolis de Cancún.

A través de sus redes sociales, Nealy Ciau Nágera, dio a conocer la historia de cómo en los últimos meses fue víctima de una aparente red de asaltantes, al interior de los baños para mujeres del Cinépolis de Malecón Américas en la ciudad de Cancún.

Y es que de acuerdo a su testimonio, todo inició como un paseo familiar para ir a disfrutar de una película a una de las plazas más concurridas de la ciudad. Con boletos en mano, ella y sus familiares se formaron en la fila para la dulcería, la joven aprovechó para dejarle a su papá su mochila, pues necesitaba ir al baño.

“Hay una parte en donde está el 4DX en frente donde dan las crepas, allá hay un baño. Yo entré como si nada y en mi filipina médica, ya ven que tiene dos bolsitas, en una yo traía mil pesos porque era lo único que voy a gastar”, dijo.

Nealy señala que al entrar al baño, escuchó a una “niña” que estaba hablando con sus mamá, pero no le tomó más importancia. Fue cuando salió a lavarse las manos cuando las cosas se pusieron feas.

“Salgo a lavarme las manos y se pega al lado de mi una tipa con una chamarra con estoperoles… En eso siento que la tipa me pega a la pared y saca un cuchillo… Me lo pega en la panza y me dice “dame todo lo que traigas”, como vio que me quede en blanco, mete las manos a mi filipina y saca los mil pesos.”

Podría tratarse de una red de asaltantes

Al ver que la asaltante mete tanto el dinero como el cuchillo en su chamarra y sale por la puerta del baño de mujeres, Nealy la sigue y se da cuenta que sale por las puertas eléctricas que conectan el cine con Malecón Américas.

“Fuimos a buscar a la seguridad de la plaza, empezaron a ver las cámaras y hasta bajó el gerente de Cinépolis… Lo que me dijeron los de seguridad es que seguramente es una red que se aprovechó de que hay alguien en el poste controlando la entrada y salida de los baños”.

Cabe mencionar que con anterioridad, los baños de este cine únicamente podía ser utilizado para quienes contarán con boleto para alguna función, por lo que se les pedía el boleto para darles acceso, pero debido a las quejas de las personas se dejó de hacer.

“Realmente fue una experiencia horrible, yo sí me asusté mucho… tengan mucho cuidado cuando vayan al baño,acompañarse de amigas o amigos, no vayan solos, si pueden dejar sus pertenencias en algún grupo mejor, porque están asaltando a cinépolis.”, concluyó.