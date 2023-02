Terminó el censo para mototaxis en Quintana Roo: el 5 por ciento quedó fuera.

Comparte esta Noticia

Noel Gallegos Ortiz, líder de la agrupación Confederación Obrera Revolucionaria, (COR) es responsable de 700 unidades, que pasarón por el proceso de censado del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, de los cuales el cinco por ciento se quedó fuera debido a que no se se cumplieron los requisitos establecidos.

“Algunos socios no han cumplido con el los requisitos y pues no pasarán en el censo y como estamos totalmente con la autoridad y ellos no cumplen, automáticamente quedarían fuera del censo y no podrían transitar”, advirtió.

Este 31 de enero fue el último día del censo establecido por la autoridad de movilidad en el estado y es por eso que desde la mañana filas de vehículos de tres ruedas hacían caravana para poder estar al día con esta situación que ellos mismos definieron como un beneficio.

Antes de mediodía un grupo de 70 unidades del sindicato de mototaxistas COR, se dio cita en la unidad del Imoveqroo de Cancún, en donde un par de inspectores tomaban los folders de cada una de las unidades previamente registradas y revisaban que coincidan los nombres y números asignados y colocaban las calcomanías correspondientes para enseguida tomar una fotografía del taxista o la taxista junto a esa calcomanía, el proceso no tardó más de un minuto por cada unidad.

En este caso los folders los entregan los líderes de los sindicatos que son los que se encargan de verificar de la mano de Imoveqroo cada uno de los requisitos, mismos que no todos pasan, debido a que hay cuestiones que no pueden respaldar.

Requisitos para censar mototaxis

Carta factura o factura

RFC

INE

Licencia de conducir

Póliza de seguro

Unidad en buen estado

Existen cerca de 40 unidades de un solo gremio que se quedarían sin la oportunidad de circular en la ciudad, pues no cumplen con los requisitos establecidos.