Mobi contempla instalar 681 paraderos en Chetumal mediante criterios de un software

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CHETUMAL.- El Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI) contempla la instalación de hasta 681 paraderos de transporte público en Chetumal, como parte de la reorganización de las rutas que integrarán el nuevo esquema de movilidad urbana.

De acuerdo con el Estudio de Impacto de Movilidad General de Chetumal, elaborado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), la ubicación de las paradas fue definida mediante el software especializado Visum, herramienta utilizada para planificar y simular redes de transporte de gran escala.

El estudio establece un paradero cada 300 metros, con el objetivo de ofrecer una cobertura amplia y facilitar el acceso de los usuarios al sistema.

Así se distribuirán los paraderos

La propuesta contempla la siguiente cantidad de paradas por corredor: Circuito Insurgentes: 65; Circuito Uqroo: 66; 4 de Marzo: 65; Calderitas: 93; Calzada Veracruz: 47; Caribe: 72; Nápoles: 62; Payo Obispo: 53; Sian Ka’an Américas: 86, y Universidad: 72

Con un radio de cobertura de 300 metros alrededor de cada ruta, el análisis concluye que los paraderos atenderán 34.29 kilómetros cuadrados, equivalentes al 91 por ciento del área urbana de Chetumal.

El estudio también prevé que la incorporación de rutas periféricas fortalecerá la conexión entre los distintos corredores de transporte, mejorando la movilidad y disminuyendo los tiempos de traslado para los usuarios.

Tres tipos de paraderos

Como parte de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte (SIT), el proyecto considera la instalación de tres modelos de paraderos, diseñados de acuerdo con las características de cada vialidad: Estelas informativas, parabuses con marquesinas y plataformas modulares.

Las estelas informativas estarán destinadas a banquetas de menor tamaño y se integrarán a postes existentes o estructuras delgadas para no obstruir el paso peatonal. Contarán con información sobre rutas, horarios y número de parada.

Por su parte, los parabuses con marquesinas se instalarán en espacios más amplios e incluirán mobiliario accesible, como asientos, reposabrazos y apoyos isquiáticos colocados entre 70 y 75 centímetros de altura para facilitar el descanso durante la espera.

Además, incorporarán elementos de accesibilidad universal, entre ellos guías táctiles en el pavimento y señalización en sistema Braille para personas con discapacidad visual.

Para brindar mayor comodidad, estas estructuras también dispondrán de mamparas traslúcidas que protegerán del sol y la lluvia sin impedir el paso de la luz natural, así como mapas con información del sistema de transporte.