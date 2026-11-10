Trabajadores del INE aceptan aumento del 6% y acuerdan reabrir los módulos este martes 10 de noviembre

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptaron un aumento salarial del 6 por ciento a partir de enero de 2027, con el compromiso de revisar si es posible otorgarles un incremento adicional. Tras el acuerdo, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, anunció que todos los módulos reanudarían los trámites de credencialización este martes 10 de noviembre.

La negociación duró cuatro horas y estuvo acompañada de protestas en el exterior y un breve bloqueo de Periférico Sur. Cruz informó en conferencia de prensa que el 6 por ciento quedó como base del acuerdo porque el instituto ya había identificado ahorros y recursos que podía redistribuir para cubrir ese incremento.

La revisión de un aumento adicional se retomará en enero, una vez que los consejeros ajusten el presupuesto del instituto ante el recorte anunciado en la Cámara de Diputados. Cruz explicó que el INE no podía aplicar el incremento en diciembre debido a la falta de suficiencia presupuestaria inmediata y a los procedimientos administrativos del cierre del ejercicio. Según la consejera, los trabajadores aceptaron esperar hasta enero.

El paro del lunes dejó sin servicio a 544 de los 841 módulos del INE en el país, equivalentes al 64.7 por ciento, informó la consejera Carla Humphrey. Los otros 297, que representan el 35.3 por ciento, sí atendieron a la ciudadanía.

Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala registraron la suspensión de actividades en todos sus módulos. Entre las entidades con más centros en operación estuvieron el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro. Yucatán fue el único estado donde no se reportaron afectaciones.

Además del incremento salarial, el INE acordó dar mantenimiento a los módulos y respetar el descanso de 30 minutos para comer. También quedó pendiente revisar la solicitud del personal de establecer una semana laboral de lunes a viernes.