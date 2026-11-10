Ponen en marcha Mara Lezama y Rocío Bárcena, Feria de Paz y Desarme Voluntario en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Para fortalecer la cultura de paz, prevenir la violencia, reducir la presencia de armas en los hogares, así como promover entre la niñez y la juventud el canje de juguetes bélicos por otros no violentos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, pusieron en marcha el programa “Ferias de Paz y Desarme Voluntario 2026” en Playa del Carmen.

En Quintana Roo, Playa del Carmen se convierte en el quinto municipio que se suma a esta iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Gobernación que dirige Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Se ha hecho en Othón P. Blanco, José María Morelos, Benito Juárez, Carrillo Puerto, con 14 jornadas.

Ante la presencia de alumnas y alumnos de escuelas primaria “Ramón López Velarde”, y secundaria técnica No. 29 “José González Zapata”, la gobernadora Mara Lezama destacó que la paz se construye desde casa, cuidando la vida y protegiendo el futuro de niñas y niños.

“Atender las causas significa actuar desde la familia, los espacios públicos, la convivencia, fortaleciendo valores y condiciones sociales. Por eso es fundamental este evento”, expresó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la subsecretaria Bárcena Molino explicó que las Ferias de Paz y Desarme Voluntario 2026 son jornadas comunitarias que reúnen a dependencias de gobierno y a la población. Ofrecen actividades culturales, deportivas y recreativas, además de información y servicios públicos.

En el módulo de desarme, las personas adultas pueden entregar armas, municiones o explosivos de forma voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico; los objetos se destruyen conforme a los protocolos correspondientes.

En las ferias también se puede promover el canje de juguetes bélicos de niñas, niños y adolescentes por juguetes no violentos. Combina prevención y convivencia comunitaria con acciones para sacar armas de los hogares y promover alternativas pacíficas.

Por el impulso que le da la gobernadora Mara Lezama a la construcción de paz, la subsecretaria Barcena Molina afirmó que “es una gobernadora ejemplar, con un carisma maravilloso y un corazón que ama a su pueblo”.

En Playa del Carmen esta Feria de Paz y Desarme estará hasta el día 14, de 10 de la mañana hasta las tres de la tarde, con módulos para la recepción de cualquier tipo de arma, de forma totalmente anónima y con una gratificación; asimismo, estará el módulo para la destrucción de las mismas, y el stand dirigido a la niñez y juventud para el canje de juguetes bélicos por otros lúdicos, educativos y deportivos.