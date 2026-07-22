Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán por cada barco agredido en el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará ataques contra infraestructura iraní si la República Islámica vuelve a agredir embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en un nuevo episodio de la creciente tensión entre ambos países.

A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario afirmó que cualquier ataque iraní contra un barco en esa ruta marítima, ya sea con misiles, drones, cohetes u otro tipo de armamento, provocará una respuesta militar estadounidense.

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas las ubicadas en o cerca de Teherán”, escribió.

Las declaraciones se producen en medio del deterioro del alto al fuego provisional alcanzado el mes pasado entre ambos países y del aumento de los enfrentamientos relacionados con el control del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

El recrudecimiento de la confrontación ha elevado la preocupación internacional por el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

Las amenazas de Trump también generaron críticas de especialistas en derecho internacional y de diversos líderes políticos, quienes advirtieron que atacar infraestructura civil, como puentes o centrales eléctricas, podría contravenir las normas del derecho internacional humanitario, que prohíben dirigir operaciones militares contra objetivos de carácter civil.