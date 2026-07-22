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Estefanía Mercado lleva servicios integrales hasta Balancán con la jornada “Tu Identidad, Sin Tanto Choro”

22 julio, 2026
Admin
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PLAYA DEL CARMEN.-  La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó hoy la jornada “Tu Identidad, Sin Tanto Choro” en esta localidad, acercando gratuitamente trámites del Registro Civil, atención jurídica, servicios de salud y apoyos sociales a las familias que más lo necesitan.

Durante la jornada se ofrecieron actas de nacimiento locales y foráneas, corrección de CURP, registro de bebés de cero a seis meses, orientación para registros extemporáneos, asesoría jurídica en materia registral, atención migratoria y asuntos religiosos.

Además de servicios médicos, nutricionales, fisioterapia, optometría, cuidado dental, cortes de cabello, gelish, planchado de cejas y actividades recreativas para niñas y niños. Se contó nuevamente con el apoyo de la asociación civil Salud y Bienestar por Quintana Roo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Durante el evento, en el que se entregaron 120 actas de nacimiento de manera gratuita, también se llevó a cabo una ceremonia civil que permitió brindar certeza jurídica a una nueva familia playense.

La presidenta municipal y el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, fungieron como testigos de honor de la pareja de contrayentes Miguel Asunción Cortés López y Cristhell Jiménez Jiménez.

Estefanía Mercado, quien recorrió los módulos de atención y dialogó con las y los ciudadanos beneficiados, destacó que su administración trabaja para acercar el gobierno a cada colonia y comunidad, eliminando barreras y facilitando servicios que transforman la vida de las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a ellos.

Con acciones como “Tu Identidad, Sin Tanto Choro”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir una ciudad más incluyente, donde los derechos lleguen primero a quienes más los necesitan.

Además del secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera; acompañó a la Presidenta Municipal, la directora del Registro Civil, Luz Marinelly Carrillo Reyna, entre otros funcionarios municipales.

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