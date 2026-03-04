Trump amenaza con embargo comercial a España por negar uso de bases militares

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- Escala la tensión diplomática entre Estados Unidos y España. El presidente Donald Trump amenazó con “cortar todo el comercio” con Madrid luego de que el gobierno español se negara a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para una eventual intervención bélica en Medio Oriente.

La decisión fue adoptada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y respaldada por el Consejo de Ministros, bajo el argumento de que cualquier operación debe apegarse a la legalidad internacional y a los acuerdos bilaterales vigentes.

Durante una rueda de prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz, Trump calificó a España como un “socio terrible” y vinculó el diferendo con el gasto militar dentro de la OTAN.

El mandatario estadounidense aseguró que había instruido a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a cortar los tratos comerciales con España, luego de que Madrid rechazara elevar su gasto en defensa al 5% del PIB, como él lo ha planteado para los aliados europeos.

“Podría detener el comercio mañana u hoy. Todos los negocios relacionados con España podrían detenerse. Un embargo. Podría hacer lo que quiera con ellos”, afirmó Trump ante los medios, al insistir en que Washington tiene derecho a usar las bases si así lo decide.

Respuesta de Madrid

El gobierno español reaccionó con un comunicado en el que defendió su postura y subrayó que España es un miembro clave de la OTAN que cumple con sus compromisos de defensa colectiva.

Además recordó que es una potencia exportadora dentro de la Unión Europea y mantiene con Estados Unidos una relación comercial “histórica y mutuamente beneficiosa”.

En el posicionamiento oficial, Madrid advirtió que cualquier revisión de la relación comercial deberá realizarse respetando la legalidad internacional, los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como la autonomía de las empresas privadas.

El Ejecutivo de Sánchez también aseguró que el país cuenta con herramientas para mitigar eventuales impactos económicos derivados de un embargo comercial estadounidense, incluida la diversificación de cadenas de suministro y el respaldo a sectores que pudieran resultar afectados.

Pese al endurecimiento del discurso desde Washington, el gobierno español reiteró su disposición a mantener la cooperación económica bajo principios de respeto mutuo y libre comercio.