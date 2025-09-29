Nacional

Trump golpea a Hollywood con un arancel del 100% a películas extranjeras

29 septiembre, 2025
Admin
7

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero, con el argumento de que el negocio cinematográfico ha sido “robado” a su país por otras naciones.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano aseguró que esta medida busca revivir la industria estadounidense del cine:

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado como si le quitaran un caramelo a un niño. Para resolver este problema de larga data, voy a imponer un arancel del 100% a todas las películas hechas fuera de EE.UU.”, escribió.

Trump señaló que estados como California, sede de Hollywood y centro de la industria cinematográfica, han sido los más afectados, al tiempo que volvió a lanzar críticas contra el gobernador demócrata Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”.

El republicano ya había adelantado en mayo pasado esta decisión y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la aplicación de la tarifa. En aquella ocasión escribió: “¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!”.

Hasta ahora, Trump no ha detallado cómo ni cuándo entrará en vigor el arancel, ni si aplicará solo a los estrenos en salas de cine o también a las producciones que lleguen a plataformas de streaming.

La medida se enmarca en la estrategia de Trump de reforzar su política de guerra comercial. En las últimas semanas también anunció nuevos gravámenes del 100% a medicamentos farmacéuticos, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados.

Con estas acciones, el presidente insiste en restringir importaciones y privilegiar la producción nacional, aunque sin aclarar los posibles efectos para la industria global del entretenimiento ni la reacción de sus principales socios comerciales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *