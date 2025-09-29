Trump golpea a Hollywood con un arancel del 100% a películas extranjeras

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero, con el argumento de que el negocio cinematográfico ha sido “robado” a su país por otras naciones.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano aseguró que esta medida busca revivir la industria estadounidense del cine:

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado como si le quitaran un caramelo a un niño. Para resolver este problema de larga data, voy a imponer un arancel del 100% a todas las películas hechas fuera de EE.UU.”, escribió.

Trump señaló que estados como California, sede de Hollywood y centro de la industria cinematográfica, han sido los más afectados, al tiempo que volvió a lanzar críticas contra el gobernador demócrata Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”.

El republicano ya había adelantado en mayo pasado esta decisión y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la aplicación de la tarifa. En aquella ocasión escribió: “¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!”.

Hasta ahora, Trump no ha detallado cómo ni cuándo entrará en vigor el arancel, ni si aplicará solo a los estrenos en salas de cine o también a las producciones que lleguen a plataformas de streaming.

La medida se enmarca en la estrategia de Trump de reforzar su política de guerra comercial. En las últimas semanas también anunció nuevos gravámenes del 100% a medicamentos farmacéuticos, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados.

Con estas acciones, el presidente insiste en restringir importaciones y privilegiar la producción nacional, aunque sin aclarar los posibles efectos para la industria global del entretenimiento ni la reacción de sus principales socios comerciales.