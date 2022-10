VIDEO. Accidente en boda genera polémica; niños jalan del velo a novia y casi la tiran

Comparte esta Noticia

La boda es uno de los momentos más especiales de las parejas, ya que este es uno de los primeros pasos para formalizar su unión. Es por ello que en muchas parejas comprometidas se hacen la pregunta de ¿sí o no?, tener una boda con niños, debido al problema que pueden llegar a significar al no poder mantener el orden.

Un video que ha generado opiniones dividas fue publicado en TikTok, por el usuario @Sena_toygar, quien mostró el momento en el que la novia casi cae al suelo por un descuido de un niño que pasó corriendo detrás de ella y pisó el largo velo.

En la grabación se puede apreciar como la pareja de recién casados baja por la escalinata para dirigirse a la pista de baile, así hasta que la joven siente el fuerte tirón del velo que casi la hace tocar la nuca con el suelo y que sobre todo le generó un gran dolor.

Los novios platicaron que su invitación señalaba claramente que era personal, sin niños, pero algunos familiares hicieron caso omiso y llevaron a sus pequeños, quienes ya habían cometido destrozos en la mesa de postres, arruinado algunas fotografías, y la cereza del pastel lastimado a la novia.

Lo peor: la madre del menor se indignó luego de que subieran la publicación exhibiendo a su hijo, amenazando con demandarlos.

Como era de esperarse la publicación generó diversos comentarios en redes sociales. Muchos de estos apoyando la postura de muchos sobre el que a una boda no deben de invitarse niños pequeños a fin de evitar este tipo de situaciones.

“No sé por qué insisten en llevar a los niños. No es egoísmo, pero una boda no es para niños”, “Espero ver el típico comentario de ‘si no invian a mis hijos’, yo no voy”, “También pasan accidentes con los adultos, y peores”, fueron algunos de los comentarios.