Vinculan a proceso a alcalde de Tangancícuaro por asesinato de dos perritas

MORELIA.- El alcalde de Tangancícuaro, David “M”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de crueldad animal contra dos perras llamadas Buba y Canela.

David M., según la carpeta de investigación, disparó a las dos perritas el pasado 9 de agosto lo cual les provocó la muerte en la colonia Santa Anita, de dicha cabecera municipal, informó la Fiscalía Regional de Zamora a través de un comunicado.

Durante la audiencia, la defensa legal del imputado solicitó acogerse a la suspensión condicional al proceso, lo cual aceptaron las víctimas dueñas de los animales, quienes aceptaron las medidas impuestas y el plan de reparación del daño.

De conformidad con las víctimas, el plan consiste en la instalación de un centro de atención animal, emitir un reglamento de bienestar animal, hacer una disculpa pública, pago por el daño psicológico a los dos dueños de los ejemplares, 13 mil pesos a cada uno, el pago de 25 mil pesos por concepto de reparación del daño Buba y Canela y en memoria de los caninos, que en el parque César Chávez se instale una placa con una frase dedicada a las perritas.

La suspensión condicional del proceso es un mecanismo de justicia que permite la solución alterna del procedimiento mediante la paralización del procedimiento penal.

La noche del miércoles 9 de agosto, el edil de Tangancícuaro asesinó a balazos a las perritas Buba y Canela, lo que provocaría que al día siguiente habitantes de la zona se manifestaran en el palacio municipal para pedir de justicia al grito de “¡Qué renuncie!”, “¡Fuera presidente”, y “Asesino”, exigiendo su separación del cargo.

Ante la presión mediática y la viralización que tuvo el caso, el funcionario público emitió un posicionamiento en donde confirmó haber matado a balazos a los dos perritas, aunque argumentó que fue en defensa propia porque ambos animales atacaron a su perra.

“Quiero informar lo que ocurrió ayer miércoles por la noche donde al estar yo en mi casa a punto de revisar a una niña de seis meses en mi consultorio en mi casa, mi particular estaba afuera de mi consultorio dentro de la casa, en la cochera, y súbitamente veo que se meten a mi casa dos perros agresivos, se metieron y atacaron a mi perra”, aseguró el edil mediante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Facebook.

Melgoza Montañez agregó que les “soltó algunos golpes” a los dos animales con el objetivo de que soltaran a su mascota, la cual se encontraba con una “actitud sumisa de defenderse”. Con este acto el edil consiguió soltaran a su perra, tras lo cual Bubba y Canela salieron corriendo.

“Salí detrás de ellos con la intención de hablar con el dueño para decirle que agarrara a sus mascotas y no anduvieran en la calle”, aseguró.

“Cuando estábamos por llegar a su casa, el perro pastor belga me vio, se regresó y se me dejó ir. . Yo saqué mi arma y me defendí. En ese momento llegó el dueño, me retiré, llegué a mi casa. Lamento mucho que haya pasado esto, mi intención no era lastimar a las mascotas, lo que hice fue defender a mi familia, hice dos disparos, uno por cada uno de los animales”, concluyó el alcalde.

Fuente: El Sol de México