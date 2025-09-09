Vinculan a proceso a vicealmirante y a nueve elementos más ligados a red de huachicol fiscal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros nueve elementos navales y ex servidores públicos de aduanas fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.

Durante la madrugada de este martes concluyó la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde el juez Mario Martínez determinó que los imputados enfrentarán proceso penal por delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que estas personas facilitaron la descarga de 31 buques de huachicol fiscal. También fueron vinculados a proceso los capitanes Climaco “A” y Humberto “L”; Fernando Ernesto “M”, ex subadministrador de la Aduana de Altamira; Sergio “V”, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; y Carlos “E”, ex subdirector de Operación de esta aduana.

Endira “P”, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales de Aduana es otra de las procesadas, así como Anatalia “G”, Ismael “R” y Perla Elizabeth “C”. El impartidor de justicia confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados y dio seis meses para que se realice la investigación complementaria.

Los hombres permanecerán en la cárcel federal del Altiplano y las mujeres en la prisión federal femenil de Morelos. Perla Elizabeth “N” estará en arraigo domiciliario debido a que está embarazada. Aunque uno de los imputados pidió que se les llevara a una prisión militar, el juzgador rechazó la solicitud.

Fuente: El Heraldo de México