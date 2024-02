Xóchitl Gálvez culpa a Carlos Joaquín por visas canadienses

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que la solicitud de visas a mexicanos para ingresar a Canadá es porque el presidente no hizo política exterior y se envió a un embajador sin experiencia, al ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González.

“En cinco años el presidente no ha hecho política internacional. Le echa la culpa al primer ministro de Canadá, pero mandamos a un embajador sin experiencia a Canadá. Necesitamos a un embajador con oficio y preparado”, declaró la candidata del PRI-PAN-PRD.

Xóchitl Gálvez explicó que la solicitud de Canadá atiende a que mexicanos llegan cómo turistas y se terminan quedando de manera irregular, lo que le preocupó. Además de que esta llegada masiva de connacionales es por la violencia en sus lugares de origen..

Al respecto, también invitó a Idelfonso Guajardo, ex secretario de Economía y miembro del equipo mexicano que negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC), para que explicara cómo se dio la firma del tratado, aseverando que quien negoció fue el gobierno anterior.

“Teníamos una exigencia de terminar la negociación antes de que él (López Obrador) tomara protesta y no quería firmar el acuerdo. Porque cada vez que llevamos un acuerdo a firmar, había divisiones en la cámara de diputados. Porque si lo firma, lo hace responsable de los equilibrios, mejor ya me lo mandan firmado y ya solo lo mandó al senado Y se aprueba. En noviembre 30 del 2018, lo firmamos en el G20 en Buenos Aires antes de acabar el sexenio” contó.

Agregó que Canadá no quería ceder en un par de temas, fue en la ONU donde “estuvimos con Trudeau, lo convencimos sobre que no era gran tema, nos fuimos a encerrar a un cuarto de hotel, y a partir de ahí cerraron la negociación. El presidente exagera al decir que le debe agradecer Trudeau por estar en el TMEC”, dijo el ex funcionario.

