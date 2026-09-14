Morena retoma hoy definición de coordinaciones estatales, con Guerrero y Michoacán

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena prevé definir en las próximas semanas a los responsables de sus 12 Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que permanecen pendientes, entre ellas la de Quintana Roo, como parte de su proceso político rumbo a las elecciones de 2027.

La Comisión Nacional de Elecciones pretende realizar los nombramientos de manera escalonada y concluir las designaciones durante septiembre o, a más tardar, a principios de octubre, aunque la convocatoria establece diciembre de 2026 como fecha límite.

El proceso se reactivará este 14 de septiembre con las definiciones de Michoacán y Guerrero, las dos entidades que registraron el mayor número de aspirantes dentro del procedimiento interno.

La dirigencia nacional ha mantenido bajo reserva tanto los resultados como el calendario de las próximas designaciones, bajo el argumento de evitar presiones, movimientos entre los aspirantes o posibles sesgos antes de comunicar las decisiones.

Hasta ahora, Morena ha resuelto cinco de las 17 coordinaciones estatales: Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez, en Campeche; Rosi Bayardo, en Colima; Imelda Castro, en Sinaloa, y Santiago Nieto, en Querétaro.

Además de Quintana Roo, permanecen pendientes Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí.

Aunque formalmente los nombramientos corresponden a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes resulten seleccionados se perfilan como los eventuales abanderados de Morena para las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Las definiciones ocurrirán con el proceso electoral 2026-2027 ya iniciado formalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE), en unos comicios en los que también estarán en juego los 300 distritos federales, 31 congresos locales y alrededor de dos mil presidencias municipales y alcaldías.

La Comisión Nacional de Elecciones aprobó desde el 31 de agosto la convocatoria correspondiente a los distritos federales, pero ésta será publicada una vez que Morena concluya las designaciones estatales.

Según la información disponible, la dirigencia tampoco ha comunicado a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) las fechas en que resolverá cada una de las coordinaciones pendientes.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, señaló el pasado 8 de septiembre que el partido pretende conducir el proceso sin apresuramientos para evitar fracturas internas y llegar unido a las elecciones.

“Estamos trabajando para el resto y ya en su oportunidad les avisaremos, como ya les hemos dicho, un día antes para que nos acompañen en la presentación de estos resultados. Recuerden que nuestra convocatoria habla de que tenemos de aquí hasta diciembre para tomar esta definición”, expresó.

Montiel sostuvo que la prioridad es mantener la unidad entre quienes participan en los procesos internos.

“Hay que hacerlo bien, con calma, no correr prisa, y lo que queremos es que salgamos juntos, unidos”, afirmó.

Con Michoacán y Guerrero como las primeras definiciones previstas para esta nueva etapa, Quintana Roo permanece entre los estados en espera de una decisión, mientras Morena busca completar durante las próximas semanas el tablero de sus eventuales contendientes por las gubernaturas de 2027.