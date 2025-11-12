“Yo no sabía”, dice gobernadora de Veracruz sobre su aumento de salario para el 2026

Comparte esta Noticia

XALAPA.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, recibiría un aumento de sueldo de aproximadamente el 25 por ciento para el 2026, de acuerdo con Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026.

Dicho aumento también alcanzaría a los miembros de su gabinete, quienes verían una considerable mejora en el ingreso mensual que perciben por su trabajo.

Sin embargo, la mandataria aseguró que ella no tenía conocimiento de dicho aumento para su persona y que se enteró al comenzar a circular la información en medios de comunicación y redes sociales.

“Fíjate que yo ni sabía, yo no sabía que iba a haber aumentos”, aseguró la gobernadora de Veracruz.

Justificó la situación con un presupuesto asignado para el próximo año para la burocracia del gobierno de Veracruz, sin embargo, insistió en tener desconocimiento del tema.

Afirmó que los aumentos están pensados principalmente para el personal de confianza del Poder Ejecutivo Estatal.

“En el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobretodo a personal de confianza y creo que de ahí se tomó”, indicó.

El salario mensual de Nahle García es de 67 mil 842 pesos mensuales, pero con el aumento superaría los 84 mil pesos, lo que generó críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

Fuente: La Jornada