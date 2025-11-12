Gobierno de Playa del Carmen firma convenio con Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, Minerva Maribel Moreno Cruz, firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de brindar las garantías de acceso a la justicia y una adecuada defensa de los procedimientos de responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos.

El acuerdo deriva del derecho de toda persona sujeta a un procedimiento de responsabilidades administrativas de contar con una defensa legal, con el acompañamiento de un abogado, acceso a la información del proceso, posibilidad de presentar pruebas y ser escuchada en igualdad de condiciones.

“En Playa del Carmen somos una administración municipal abierta, que gobierna con apego a los derechos humanos”, comentó Estefanía Mercado, quien estuvo acompañada por la titular del Órgano Interno de Control, Cristina Alcérreca Manzanero. Asimismo, indicó que este municipio se construye un gobierno justo y humanitario, que salvaguarda los derechos humanos tanto de servidores públicos como de particulares.

En su mensaje, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción comentó que el convenio refuerza los principios de legalidad, presunción de inocencia, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos.

Maribel Moreno abundó que el acuerdo contribuye a la colaboración entre las instituciones para fortalecer la transparencia. Más tarde, la maestra Elsa Noemí Heredia Martínez, titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Justicia Administrativa, ofreció un curso de capacitación a personal jurídico del ayuntamiento. La titular del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, Cristina Alcérreca, entregó a la expositora un reconocimiento a nombre de la presidenta Estefanía Mercado.