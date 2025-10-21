A 20 años del huracán Wilma, Mara Lezama reafirma nuestra cultura de la prevención

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Al cumplirse 20 años del impacto del huracán Wilma, el fenómeno más intenso registrado en el Atlántico, que alcanzó la categoría 5 y tocó tierra en la isla de Cozumel con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, la gobernadora Mara Lezama Espinosa exhortó a las y los cozumeleños, así como a las y los quintanarroenses, a recordarlo, pero aplicando medidas preventivas.

En esta isla, la titular del Ejecutivo recordó que el huracán permaneció sobre el territorio estatal durante más de 64 horas, dejando graves afectaciones en seis municipios, con declaratoria de desastre natural, y un impacto al 94% en la industria turística.

“Wilma marcó un antes y un después en nuestro pueblo. La fuerza y el espíritu inquebrantable de las y los quintanarroenses, la unidad, la solidaridad y el trabajo conjunto llegaron para quedarse” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Añadió que la experiencia adquirida tras aquel desastre natural sentó las bases de una cultura de prevención y protección civil reconocida a nivel mundial. “Desde entonces hemos fortalecido nuestros sistemas de alerta temprana y los refugios temporales para proteger lo más valioso que tenemos, la vida de las y los quintanarroenses, pero también de las y los visitantes”, puntualizó la Gobernadora.

En el marco del aniversario, Mara Lezama informó que este gobierno humanista con corazón feminista impulsa la estrategia Triple A: Atentos, Alertas y a Salvo.

“En Quintana Roo, cuando llegan los tiempos difíciles, nos unimos, nos apoyamos y nos levantamos más fuertes que nunca”, subrayó Mara Lezama al invitar a la población a mantener la prevención como un hábito permanente, a mantener limpios sus entornos y a seguir la información oficial durante la temporada de huracanes, recordando que “lo más importante es cuidarte a ti y a tu familia”.