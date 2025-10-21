Descarta Sheinbaum que Noroña se incorpore a su gabinete tras pedir licencia: ‘Él debe aclarar’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pregunta expresa sobre si Gerardo Fernández Noroña tendrá algún encargo en el gobierno federal, luego de anunciar que solicitará licencia, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el senador vaya a ocupar algún cargo en su gabinete.

La mandataria reiteró en dos ocasiones que es el propio Fernández Noroña quien debe informar a qué se refiere con la “tarea” que mencionó, y aclaró que ella no ofreció detalles ni tiene conocimiento sobre la decisión del legislador morenista.

“Hay que preguntarle a Gerardo. Él es quien tiene que informarlo, cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y él es quien debe informar. Él tiene que informar”, afirmó.

Ayer, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció durante una transmisión en vivo que solicitará licencia temporal a su cargo en el Senado de la República. La declaración, realizada a través de redes sociales, generó expectativa sobre los motivos específicos de esta decisión.

Durante su mensaje, el legislador expresó que su determinación responde a la necesidad de cumplir con una tarea específica que requiere su ausencia temporal del recinto legislativo. Fernández Noroña aseguró que su postura es firme y que ha reflexionado ampliamente sobre esta decisión antes de hacerla pública.

Fuente: El Universal/El Financiero