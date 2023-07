A darse con todo, debiera ser la consigna

Comparte esta Noticia

Signos

Por Salvador Montenegro

Desde luego: con la ley y la institucionalidad electorales vigentes, todo acto político puede ser un delito instrumentado como munición, y todo cadáver opositor enterrado como delincuente puede ser resarcido, al cabo, y resucitado como mártir victorioso.

Lo que debiera controlarse es el crimen del recurso público y el dinero negro de cualquier fuente invertidos en propaganda y candidaturas representativas de intereses particulares. De las blasfemias y las infamias presumibles y acusables debieran defenderse con sus propias armas testimoniales y retóricas los contendientes, que para eso, se entiende, están curtidos en las trincheras de la vida pública.

Interponer querellas formales por agravios y acusaciones es ridículo en un ámbito de guerras protagónicas y de poder, donde la descalificación y la rudeza hacen el lodo natural en que se baten y del que gustan tanto y para el que se supone que están hechos todos los ‘representantes populares’ y los defensores del ‘bien común’.

Cualquiera sabe que tales demandas de justicia no son otra cosa que intentos de sabotaje y golpes bajos contra el enemigo, y que la defensa y el ataque son un modo de vida en el que se sobresalen los más aptos para argumentar y sorprender.

No debía haber, entonces, en los procesos electorales y en materia de proselitismo y libertad de expresión, más limitaciones que las de los derechos y las responsabilidades constitucionales a los que deben atenerse todos los ciudadanos. Los ataques acusatorios debieran responderse con razones y contraataques de la misma especie, y no con demandas jurisdiccionales oportunistas donde la ley es usada como artefacto de la mezquindad y no de la equidad y el equilibrio.

Debe darse rienda suelta a la libertad y la capacidad de expresión. El árbitro no debe ser nadie más que el elector, y el juicio sólo el de las urnas.

SM