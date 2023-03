A la Uqroo se le pasó el tren; López Mena la deja convulsionada

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• El Consejo Universitario pospone la derogación del estatuto del personal académico.

• Rector desmiente intención de desaparecer carreras; los hechos dicen otra cosa.

El área de Antropología de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), debería estar viviendo su época de oro con el Tren Maya.

Al contrario, atraviesa la peor crisis de su historia y al mismo tiempo Rectoría emprende una reforma administrativa-laboral, de manera unilateral, atropellando derechos del personal académico. Aunque el rector desmiente la intención de desaparecer carreras, los hechos dicen otra cosa.

Por lo pronto, el movimiento universitario logró que retiraran la reforma sobre el personal académico del orden del día de la Sesión del Consejo Universitario.

Al rector Francisco López Mena le está estallando un viejo problema de abandono a las carreras de humanidades; no es su culpa; lo que sí es su responsabilidad, es la forma en que enfrenta esta crisis.

EL TREN REQUIERE PROFESIONALES DE LA ANTROPOLOGÍA

Los trabajos de obra y luego de operación del tren, requieren y requerirán profesionales de la antropología y la Uqroo no está ahí; al menos no la vemos; no se conoce algún plan de vinculación Uqroo-Tren Maya.

Al rector se le pasó el tren y no vinculó a la Uqroo con la mega obra del sexenio; sus egresados, estudiantes y docentes, no tienen esa oportunidad; la Uqroo no están participando, ni en las obras ni en proyectos en el marco del tren.

CONALEP-IPN: BACHILLER EN SISTEMAS FERROVIARIOS

En cambio, el Conalep y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) firmaron convenio para ofrecer la carrera de Técnico Bachiller en Sistemas Ferroviarios.

El caso de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es diferente, ya que desde 2021 firmó un convenio con Fonatur para vincular a investigadores, académicos y expertos técnicos egresados y locales al mega proyecto de desarrollo y vinculación regional.

La Uqroo, a pesar de contar con las carreras de Antropología, Geografía y afines, para participar en la magna obra, su presencia no se ha promovido por parte de la institución.

En este marco, las autoridades universitarias están enfrascadas en un litigio legal-administrativo que mantiene a la Uqroo en un movimiento de inconformidad que heredará el rector a quien lo sustituya en este mismo año. Usted tiene la última palabra.