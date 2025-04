Activa Mara Lezama C2 y siete Puntos de Monitoreo Inteligente en Bacalar

Comparte esta Noticia

BACALAR.- Al inaugurar el Centro de Comando y Control (C2) y 7 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) en Bacalar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó fuerte y claro que en Quintana Roo la construcción de paz no es una promesa vacía, es prioridad absoluta.

Durante el evento realizado en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, acompañada del presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez, la gobernadora Mara Lezama reiteró que en materia de seguridad, en Quintana Roo no podemos ceder ni un ápice.

La gobernadora Mara Lezama destacó que se realizó una inversión de más de 20.8 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, y esto es posible porque se combate la corrupción el dinero alcanza para más. “Más allá de los colores, el objetivo claro es recuperar la paz. Hoy en este trabajo en conjunto, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal dicen sí a esta necesidad de hace mucho tiempo, de tener un C2” expresó la Gobernadora.

Puntualizó que invertir en seguridad no es un gasto. “Por ello logramos tener hoy por hoy la policía estatal mejor pagada de todo el país, hoy por hoy instalaciones dignas, era inconcebible no sólo que Bacalar, sino que también Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, no tuvieran un C2”, añadió.

En la ceremonia inaugural, la titular del Ejecutivo reiteró que “queremos un Quintana Roo más seguro, más justo, más próspero, un Quintana Roo en donde nadie, pero de verdad nadie, absolutamente nadie, se quede atrás y nadie se quede afuera y la paz se construye con justicia, la seguridad se garantiza con participación y con inversión y el futuro de Quintana Roo hoy lo tenemos muy claro, es trabajar de la mano todas y todos en la construcción de paz, en una prosperidad compartida, en crecimiento sí, sostenible y sustentable, en desarrollo sí, pero que se vea el reflejo de ese éxito turístico en la mesa, en los hogares, en las escuelas”.

En la ceremonia inaugural, la gobernadora Mara Lezama entregó equipamiento de protección y aditamentos fundamentales para garantizar la seguridad de los elementos en el cumplimiento de su deber, entre los que se encuentran chalecos y cascos balísticos, equipos antimotines, rodilleras, guantes, goggles, cascos para motociclistas, bastones retráctiles, fornituras, etc.

Previamente, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, expresó que en materia de seguridad, este gobierno diferente impulsa el fortalecimiento de las corporaciones y trabaja en la construcción de paz, siempre de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y con el apoyo ciudadano.

Tras la inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones del C2, en donde se encuentran el área GEAVIG, la Unidad de Análisis e Investigación Policial y la Dirección General.

Estuvieron en el presidium, además, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega; el comisario general Carlos Briseño Villagómez, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bacalar, y el comandante Pablo Quiroga Mcliberty, encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio de Bacalar.