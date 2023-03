Actriz de TV Azteca transmitió el momento justo en que fue arrestada por la Policía.

Comparte esta Noticia

Natalia Actriz, destacada actriz de TV Azteca, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram para evidenciar el momento exacto en el que era detenida por agentes de la Policía Bancaria e Industrial a su salida de un juzgado ubicado en la CDMX.

Visiblemente desconcertada, la ex participante de reality shows como Survivor México y La Casa de los Famosos 2 explicó que fue interceptada por elementos policiacos, quienes le presentaron una orden de aprehensión en su contra por no haber presentado a sus hijas en una convivencia familiar estipulada por el juez con Juan José Chimal Velasco, su ex pareja.

Tras anunciar que sería privada de su libertad solamente por doce horas, la actriz mencionó que la notificación del arresto fue enviada a un domicilio que ya no habita. Ante dicha situación, ella decidió documentar el hecho a través de las redes sociales, desde donde calmó la preocupación de sus fans al asegurar que estaba acompañada de sus familiares.

Natalia Alcocer finalizó su transmisión pidiendo encarecidamente que el material sea enviado a Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México y a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y así poder recibir ayuda. Hasta el momento se desconocen más detalles del proceso legal de la actriz.

El pleito de Natalia Alcocer con Juan José Chimal Velasco

La actriz formó una familia junto a Juan José Chimal Velasco, quien le fue infiel.

Natalia Alcocer inició un romance con Juan José Chimal Velasco entre rumores de infidelidad por parte de ambos hacia Verónica Peña Nieto, la hermana de Enrique Peña Nieto. Pese a las críticas, la pareja continuó su relación hasta el punto de tener planes de boda y formar una familia junto a sus tres hijas: Martina, Bruna y Leonor.

Lamentablemente, su historia de amor llegó a su fin en 2020 debido a una infidelidad que fue descubierta por una de sus hijas. Más tarde, la actriz denunció que había sido víctima de violencia doméstica y pronto comenzó una pelea legal por la manutención de las niñas.

¿Quién es el esposo de Natalia Alcocer?

El empresario ha sido acusado de violencia doméstica.

De acuerdo a información que circula en Internet Juan José Chimal es conocido por ser el ex cuñado de Enrique Peña Nieto. Destaca por ser ingeniero industrial en sistemas con una maestría en Administración Empresarial.