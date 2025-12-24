Acusa ‘Alito’ Moreno al productor Epigmenio Ibarra de robar 150 mdp

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó duras acusaciones contra el periodista y productor Epigmenio Ibarra, a quien señaló de haber recibido de manera indebida alrededor de 150 millones de pesos en recursos públicos. El señalamiento se dio luego de que el comunicador criticara las recientes declaraciones del priista, quien dejó abierta la posibilidad de buscar la Presidencia de la República en 2030.

A través de sus redes sociales, Moreno acusó a Ibarra de corrupción, de operar con “dinero sucio” y de respaldar a integrantes de Morena a quienes calificó como “narcopolíticos”. En su mensaje, aseguró que exigirá que se devuelva el dinero presuntamente desviado.

“Voy a hacer que regreses hasta el último peso de los 150 millones que te robaste corruptamente. Ese dinero le pertenece al pueblo de México”, escribió el senador priista, al tiempo que advirtió que “van a caer” rumbo a 2030 y que la ciudadanía comienza a reaccionar.

En junio de 2020, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) —una institución financiera del gobierno federal mexicano— otorgó un préstamo/crédito por 150 millones de pesos a la empresa Argos Comunicación, propiedad de Epigmenio Ibarra.

Sin embargo, Ibarra solo ha abonado aproximadamente 30 millones de pesos entre capital e intereses, por lo que aún restan alrededor de 120 millones más intereses por pagar.

La confrontación se originó luego de que Epigmenio Ibarra se burlara de las aspiraciones políticas de Moreno, utilizando un apodo y cuestionando públicamente su viabilidad como candidato presidencial.

“¿Que, qué? El ‘Vandalito’ quiere ser el candidato del PRI a la presidencia en 2030. ¿Qué opinan?”, publicó el periodista en sus redes sociales.

Alejandro Moreno ha reiterado en distintos espacios que México requiere gobernantes con “carácter y determinación”, y no solo perfiles percibidos como buenas personas. Afirmó que ese tipo de candidatos no logra ganar elecciones presidenciales.

El líder priista defendió su trayectoria política, destacando su experiencia en procesos electorales, y aseguró que no existe dentro ni fuera de su partido alguien con mejores credenciales para enfrentar a Morena en un eventual proceso presidencial.

Fuente: El Financiero