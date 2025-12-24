Ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, obtiene amparo para evitar extradición a EU

Comparte esta Noticia

CIUDAD VICTORIA.- El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo definitivo a Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, con lo que quedó sin efecto su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por una Corte Federal de Texas por presuntos delitos de fraude bancario y lavado de dinero.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, al resolver la revisión del amparo 329/2018, lo que invalida formalmente la orden de entrega a las autoridades estadounidenses.

Durante la sesión del pleno, el magistrado Guillermo Cuautle Vargas planteó diferir la discusión del proyecto; sin embargo, la mayoría de los integrantes del tribunal rechazó la propuesta y determinó resolver de fondo el juicio de garantías, relacionado con la sentencia dictada el 15 de octubre de 2018.

La magistrada Lourdes Ávila Tovías fue quien propuso modificar dicha resolución y conceder el amparo al exmandatario, actualmente secretario de Operaciones Políticas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con ello, se cerró la posibilidad jurídica de que Hernández Flores sea juzgado en territorio estadounidense por este caso.

La solicitud de extradición se sustentaba en una orden de aprehensión girada el 8 de febrero de 2017 por el juez Jason B. Libby, adscrito a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi.

De acuerdo con el expediente C-14-178-SS, el exgobernador fue señalado por asociación delictuosa para cometer fraude bancario, al presuntamente participar en operaciones financieras que involucraban recursos de procedencia ilícita.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que Hernández Flores habría facilitado el movimiento de fondos ilegales para la compra de bienes inmuebles y otras transacciones dentro del sistema financiero norteamericano. La orden original incluso establecía que el acusado no tendría derecho a fianza.