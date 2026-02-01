Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López Hernández dejó este domingo la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, con lo que también concluyó su gestión como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En su lugar, Ignacio Mier Velazco, senador por Puebla, asumirá ambas responsabilidades.

López Hernández informó a sus compañeros de bancada que se separaba de la coordinación para dedicarse al trabajo territorial en la cuarta circunscripción, integrada por la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En conferencia de prensa posterior, el senador aclaró que no busca un cargo diplomático, ni tiene previsto solicitar licencia, por lo que permanecerá en su escaño como uno de los 128 integrantes de la Cámara alta.

“He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del Grupo Parlamentario. He cumplido con algunas de las tareas que teníamos asignadas y ahora voy a salir a trabajar por todo el país para fortalecer al movimiento rumbo a la elección de 2027. Toca hacer tarea de territorio”, explicó.

Precisó que su salida fue decidida antes del arribo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la reunión plenaria de los senadores de Morena que se realiza en la sede histórica de Xicoténcatl 9, donde la funcionaria sostuvo posteriormente un diálogo privado con la bancada.

Sobre su relevo, López Hernández afirmó que Ignacio Mier es el perfil mejor calificado para encabezar al grupo parlamentario, al destacar su amplia trayectoria legislativa y su experiencia en el trabajo parlamentario.

Señaló que, más allá de los cargos, la prioridad es fortalecer a Morena rumbo a 2027, mantener la cohesión interna del partido y reforzar su presencia territorial.

El senador indicó que su decisión fue consultada con sus compañeros y que “habló con quien tenía que hablar” antes de formalizar su salida; sin embargo, evitó confirmar si el tema fue tratado directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando sin aclarar el alcance de las conversaciones políticas previas a su renuncia.