Trump confirma que pidió a Sheinbaum detener envíos de petróleo a Cuba

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum detener los envíos de petróleo de México a Cuba, en el contexto de la nueva presión de Washington contra la isla.

Durante un vuelo a bordo del Air Force One con destino a Palm Beach, Florida, Trump afirmó que ya existen acercamientos con Cuba para alcanzar un acuerdo que permita que la isla sea, dijo, “libre de nuevo”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en respuesta a los señalamientos de Sheinbaum sobre el riesgo de una crisis humanitaria en Cuba tras el endurecimiento de las medidas contra el suministro de petróleo.

Trump rechazó ese escenario y aseguró que fue él quien pidió directamente a la presidenta mexicana suspender los envíos de crudo a la isla.

“La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, declaró.

Estos dichos contrastan con lo expresado por Sheinbaum el pasado 27 de enero, cuando sostuvo que la cancelación de los envíos de petróleo a Cuba obedeció a una decisión soberana del gobierno mexicano.

Trump también consideró que Cuba buscará un acuerdo con Washington luego del anuncio de aranceles contra los países que suministren petróleo a la isla, y confió en que la presión llevará a un cambio en la relación bilateral.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, afirmó el mandatario estadounidense.