Adicciones, más feas que tener un hijo homosexual: gobernador de Sinaloa

CULIACÁN.- El gobernador Rubén Rocha Moya volvió a causar polémica por sus declaraciones durante el discurso por su Segundo Informe de Labores.

Fue el sábado 2 de diciembre cuando el gobernador expresó desde el podium y frente a miles de personas, al señalar que en su administración se ha controlado el tema de las adicciones a las drogas, ya que “eso está más feo que tener a un hijo homosexual.

“Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo homosexual o a un hijo con discapacidad o tener a un hijo (si) homosexual”, expresó.

Indicó que muchas familias sienten que los castigó Dios por tener a una hija o a un hijo homosexual. “No, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndalos”, dijo.

De extracción morenista, el jefe del Ejecutivo de Sinaloa se ha envuelto en varias polémicas por sus declaraciones, que han ido de afirmar que intentó proteger a un servidor público acusado de acoso sexual, hasta tener diferencias con periodistas.

A sus espaldas se encontraba su gabinete, y al señalar estas palabras, la presidenta del DIF, su hija Eneyda Rocha Ruiz, sonrió con el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.

“Porque no soy homofóbico, les pido que no lo sean -enfatizó de inmediato-, no aborrezcan a las personas homosexuales, la diversidad es parte de nuestra humanidad”, cerró.

Rocha Moya ha tenido polémicas por este tipo de declaraciones públicas, la última vez comentó en una conferencia a propósito de una manifestación en Palacio de Gobierno, realizada por un empleado despedido del Centro de Justicia para Mujeres, que él intentó proteger al trabajador acusado de acoso sexual.

“Ya lo conozco, él es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, a ver, vete a un lugar distinto yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el Centro de Justicia”, dijo en aquella ocasión el gobernador.

Fuente: El Sol de México