Vinculan a proceso a empresarios regiomontanos por millonario fraude inmobiliario en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Un juez de Control de Nuevo León vinculó a proceso a los empresarios regiomontanos Carlos Dionicio “N” y Jorge Luis “N”, padre e hijo, por su probable responsabilidad en el delito de fraude relacionado con la comercialización de departamentos en un desarrollo inmobiliario de Playa del Carmen.

De acuerdo con la resolución judicial emitida el pasado 22 de mayo, los imputados enfrentarán el proceso penal en libertad, pese a que el monto de la afectación económica denunciada supera los 23 millones de pesos.

La investigación se centra en operaciones realizadas por la empresa Foro Construcciones, propiedad de los acusados, que promovió la venta anticipada de departamentos dentro del desarrollo residencial denominado “Condominio Oceana”, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de Playa del Carmen.

Según la denuncia presentada por compradores afectados, los recursos entregados para la adquisición de las unidades habitacionales debían destinarse al pago proporcional de créditos puente que mantenían gravados los inmuebles, condición necesaria para su posterior escrituración.

Sin embargo, las investigaciones ministeriales señalan que dichos recursos no fueron canalizados a la institución financiera acreedora, por lo que los gravámenes continúan vigentes y las propiedades no han podido ser liberadas legalmente para ser escrituradas a favor de los compradores.

El abogado de una de las partes afectadas, Noé Quintanilla, afirmó que durante años los adquirentes recibieron promesas de regularización, así como diversas prórrogas y explicaciones sobre supuestos retrasos administrativos que nunca se resolvieron.

De acuerdo con los expedientes, varios compradores concluyeron el pago total de sus departamentos desde 2017, pero hasta la fecha no han obtenido la documentación que les otorgue certeza jurídica sobre los inmuebles adquiridos.

La defensa de los afectados advirtió que la actual vinculación a proceso corresponde únicamente a una carpeta de investigación específica y que podrían incorporarse nuevos denunciantes en las próximas semanas, lo que incrementaría tanto el número de víctimas como el monto total reclamado por concepto de reparación del daño.

Las autoridades continúan con la integración de las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades correspondientes dentro de este caso de fraude inmobiliario.