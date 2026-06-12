Cuba prepara plan económico para 2026 en medio del endurecimiento del bloqueo

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos no ha logrado sus objetivos pese a las medidas de presión aplicadas contra la isla y sostuvo que la permanencia de la Revolución demuestra la capacidad de resistencia del país.

“Estados Unidos no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la Revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando”, expresó el mandatario al anunciar las principales prioridades de su gobierno para el próximo año.

Díaz-Canel señaló que una de las acciones centrales será fortalecer la preparación para la defensa nacional, con énfasis en el sistema defensivo territorial, la actualización de los planes estratégicos y el perfeccionamiento de la denominada estrategia de “Guerra de Todo el Pueblo”, que contempla la participación activa de la ciudadanía en tareas de protección y defensa civil.

Asimismo, informó que su administración trabaja en los detalles finales de un programa económico y social que entrará en vigor durante 2026, el cual busca hacer frente a las dificultades que enfrenta la economía cubana en un contexto marcado por las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.

El mandatario explicó que la propuesta incorpora opiniones recogidas durante consultas y debates nacionales, además de análisis comparativos con experiencias de países como China y Vietnam, naciones que también han desarrollado modelos socialistas y que enfrentaron periodos de aislamiento económico.

Según Díaz-Canel, el objetivo es fortalecer la estrategia económica del país y generar condiciones que permitan impulsar el desarrollo social y productivo de la isla en los próximos años, pese a las limitaciones derivadas del embargo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba.