Jauría irrumpe en zoológico de Mérida y mata a seis animales

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MÉRIDA.- El Ayuntamiento de Mérida informó que una jauría de perros en situación de calle ingresó durante la madrugada de este jueves al área de resguardo de fauna del Parque Zoológico del Centenario, donde atacó a varios animales y provocó la muerte de seis ejemplares.

De acuerdo con las autoridades municipales, el incidente fue detectado durante el relevo del personal de vigilancia, que al realizar un recorrido de supervisión encontró a varios canes dentro de las instalaciones.

Las primeras inspecciones revelaron que los perros lograron ingresar tras excavar debajo de una sección de la malla perimetral, accediendo a la zona donde se encontraban algunos ejemplares de venados y borregos bajo resguardo.

Al percatarse de la presencia del personal, los animales abandonaron el lugar; sin embargo, el ataque ya había causado lesiones graves a varios ejemplares. Como resultado, dos venados y cuatro borregos murieron a consecuencia de las heridas sufridas.

Tras el incidente, trabajadores del zoológico realizaron labores de inspección y reparación en el perímetro afectado, además de reforzar las medidas de seguridad y vigilancia para evitar nuevos ingresos de animales externos.

Asimismo, la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal inició la búsqueda de la jauría involucrada para atender el caso conforme a los protocolos establecidos.

En un comunicado, las autoridades municipales señalaron que mantienen un monitoreo permanente de las instalaciones y continuarán implementando acciones orientadas a garantizar la protección y bienestar de las especies que permanecen bajo resguardo en el zoológico.