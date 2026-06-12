Refuerza Mara Lezama defensa de la infancia en Q. Roo ante euforia por fútbol

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una nueva sesión de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, donde se dio seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer la paz, la prevención del delito y el bienestar de la población.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y ante el inicio de la temporada mundialista, las autoridades reforzaron las estrategias de protección de niñas, niños y adolescentes mediante la campaña #SiEsPenal, enfocada en la capacitación y aplicación de protocolos para la detección, atención y denuncia de posibles casos de explotación infantil.

La mandataria estatal destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones para prevenir riesgos asociados al incremento de visitantes durante los eventos relacionados con el Mundial de Fútbol 2026.

Asimismo, se fortalecen las campañas #L@sNiñ@sNoSeRompen y #LasPersonasNoSeCompran, orientadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir, identificar y denunciar cualquier forma de violencia, explotación o trata de personas que afecte a la niñez y adolescencia.

Mara Lezama subrayó que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad permanente para el estado y reiteró que la seguridad de la infancia requiere la participación conjunta de autoridades, sector privado y sociedad civil.

Durante la reunión también se revisaron las acciones operativas y preventivas que se mantienen en marcha para garantizar condiciones de seguridad tanto para las familias quintanarroenses como para los visitantes que arribarán al Caribe Mexicano durante la justa mundialista.