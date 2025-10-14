Adiós al Verde: Diputada plurinominal se declara independiente

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La diputada Luz Gabriela Mora Castillo, integrante de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, anunció oficialmente su renuncia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), decisión que marca un nuevo reacomodo dentro del panorama político de Quintana Roo.

En un comunicado, la legisladora explicó que su salida del partido responde a una decisión personal y reflexionada, guiada por sus valores y convicciones.

Sin embargo, antes de ello y durante una sesión del Congreso, manifestó su desacuerdo por la decisión de la Jugocopo de quitarla de la presidencia de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y darle la Comisión de Deportes.

“No hay ningún fundamento ni razón, y no se me dio garantía de audiencia”, denunció la diputada.

Culpó del hecho al coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde, y presidente de la Jugocopo, Renán Sánchez Tajonar.

Mora Castillo reiteró su vocación por la transparencia, la defensa del medio ambiente, la equidad, los derechos humanos y el bienestar de las familias quintanarroenses, dejando entrever que continuará su labor legislativa desde una postura independiente o abierta a nuevas afinidades políticas, pero sin perder su enfoque social.

“Mi compromiso sigue siendo el mismo: trabajar con responsabilidad, cercanía y resultados para el pueblo de Quintana Roo”, expresó la diputada.

Mora Castillo recordó que durante casi una década militó en el Verde, impulsando reformas e iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad, que —afirmó— ayudaron a consolidar a esa fuerza política como una de las más activas en materia de ética pública en el Estado.

Su salida se interpreta como parte de los reacomodos políticos internos que comienzan a gestarse en el estado rumbo a los procesos electorales de 2027, donde el Verde y Morena mantienen una relación de alianza, pero también de tensiones locales por espacios de representación y liderazgo.