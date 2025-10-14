Descarta Sheinbaum afectaciones por amenaza de paro en el SAT

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el paro de brazos caídos anunciado por trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no afectará la atención a los contribuyentes.

Durante la conferencia mañanera de este 14 de octubre, la mandataria señaló que el movimiento involucra a “muy pocos trabajadores” y que el Gobierno Federal ya atiende sus demandas.

“Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del Trabajo”, explicó. “No es algo que vaya a generar un problema grave, se les está atendiendo a todos”.

Los empleados del organismo fiscal han advertido que realizarán un paro nacional en protesta por la falta de incremento salarial y la presión laboral que denuncian padecer.

Sheinbaum indicó que su administración busca resolver el tema mediante el diálogo y reiteró que no habrá afectaciones en los servicios del SAT para los ciudadanos.