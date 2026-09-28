Marybel Villegas exige transparencia y “piso parejo” en Morena y anuncia recorrido por Quintana Roo

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CANCÚN.- Marybel Villegas Canché mantuvo sus cuestionamientos al proceso interno mediante el cual Morena designó a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo y anunció que recorrerá los 11 municipios para reunirse con militantes y ciudadanos.

Durante una asamblea informativa realizada este domingo en el domo deportivo de la Región 100 de Cancún, la diputada federal con licencia insistió en que el procedimiento debe transparentarse y pidió certeza, condiciones equitativas y respeto para quienes forman parte de la militancia.

Villegas sostuvo que dentro de Morena debe existir espacio para cuestionar las decisiones internas sin que ello sea interpretado como una ruptura con el movimiento.

“Preguntar no es traicionar. Exigir transparencia no es dividir. Pedir claridad no es confrontar”, afirmó ante sus simpatizantes.

La morenista volvió a referirse a la encuesta utilizada para definir la coordinación estatal y señaló que existen militantes y ciudadanos que mantienen dudas sobre los resultados y su correspondencia con la presencia territorial de quienes participaron en el proceso.

Días antes, Villegas había cuestionado públicamente aspectos del ejercicio, entre ellos la metodología, las empresas encuestadoras y los criterios utilizados para el levantamiento. También había aclarado que la designación de Segura como coordinador estatal no equivale, por sí misma, a su eventual postulación como candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.

Durante la asamblea del domingo evitó abandonar sus reclamos y sostuvo que solicitar información sobre la manera en que se tomaron las decisiones es un derecho de quienes forman parte del partido.

“Queremos transparencia. Queremos certeza. Queremos piso parejo y queremos respeto para la militancia”, expresó.

Villegas consideró además que las representaciones políticas deben construirse a partir de la trayectoria, el trabajo territorial y la presencia entre la ciudadanía, y rechazó que las decisiones internas dependan de relaciones personales, apellidos o acuerdos.

También sostuvo que la unidad y la disciplina partidista pueden coexistir con el derecho de los militantes a expresar inconformidades y solicitar explicaciones sobre los procesos internos.

Como parte de la siguiente etapa de su actividad política, anunció que llevará sus asambleas a los 11 municipios de Quintana Roo, donde prevé reunirse con militantes y ciudadanos, además de trabajadores, comerciantes, jóvenes, mujeres, campesinos, pescadores, profesionistas y transportistas.

Explicó que el propósito será recoger directamente las inquietudes y planteamientos surgidos en cada municipio para llevarlos posteriormente a los espacios de discusión política.

“Quintana Roo no tiene dueño. Morena tampoco y la transformación mucho menos”, manifestó durante el encuentro.

Villegas convocó finalmente a sus simpatizantes a mantener la organización y el trabajo territorial mientras continúa cuestionando el resultado del proceso interno.

“Vamos a caminar Quintana Roo, vamos a escuchar a Quintana Roo y vamos a hacer que la voz de Quintana Roo se escuche”, concluyó.